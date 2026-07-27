Двоє людей поранені, серед них дитина: РФ понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину

Російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого двоє людей дістали поранень, серед них 6-річний хлопчик, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Серед постраждалих – дитина. Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – зазначив Ганжа у повідомленні в Телеграм

За його словами, у Дніпрі внаслідок атак пошкоджено підприємство, багатоквартирні будинки, магазини та автомобілі.

На Нікопольщині російські війська били по Нікополю та Марганецькій громаді. Унаслідок атак пошкоджено дитячий садок, інфраструктуру, багатоквартирні будинки, приватні оселі та хлібний кіоск.

"Поранень дістали двоє людей, серед яких 6-річний хлопчик. Ще одна жінка 59 років лікуватиметься амбулаторно", – повідомив очільник ОВА.

Також російські війська завдали ударів по Синельниківщині – райцентру, Васильківській та Дубовиківській громадах. Пошкоджено гімназію, підприємство та приватний будинок.