Двоє людей загинули, 13 постраждали внаслідок російських атак по Запорізькій області за добу

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю за добу загинули двоє чоловіків, ще 13 людей дістали поранення, загалом ворог завдав 917 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 124 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком понеділка у Телеграм.

За його словами, війська РФ здійснили 22 авіаудари по Запоріжжю, Малокатеринівці, Любицькому, Ясній Поляні, Зарічному, Зеленій Діброві, Оріхову, Червоній Криниці, Новоандріївці, Микільському, Червоному Яру, Новопавлівці, Преображенці, Шевченківському та Зеленому.

Крім того, 634 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя та інші населені пункти області.

Також зафіксовано 261 артилерійський удар по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малим Щербакам, Залізничному, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гуляйпільському та Староукраїнці.