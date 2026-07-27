Сили безпілотних систем уразили за добу 1683 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1683 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 453 одиниці особового складу, з яких 230 – ліквідовано; 67 точок вильоту БпЛА; 19 РЛС та РЕБ; 101 одиниця автомобільної техніки; 9 артилерійських систем; 280 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку липня (01-26.07) підрозділами угруповання СБС уражено 45 025 цілей противника, з них 9 602 – особового складу противника", – повідомили СБС.