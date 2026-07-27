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Унаслідок атаки РФ на портову інфраструктуру Миколаївщини загинув чоловік, ще один постраждав

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Унаслідок атаки РФ на портову інфраструктуру Миколаївщини загинув чоловік, ще один постраждав
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova/1419

Під час атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед" по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік, ще один постраждав, повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Щойно стало відомо, що під час ранкової атаки ударним БпЛА типу "Shahed" по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік", – зазначив Решетілов ранком понеділка у Телеграм.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на портову інфраструктуру Миколаївського району також постраждав 50-річний чоловік.

 

 

#миколаївська #обстріли
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