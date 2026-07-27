На Дніпропетровщині виконано близько половини заходів з підготовки до опалювального сезону – Калашник

Дніпропетровська область виконала близько половини заходів із підготовки до опалювального сезону, роботи тривають відповідно до графіка, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Разом із начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександром Ганжею та народними депутатами працювали у Кривому Розі, П'ятихатках та Дніпрі. Відвідали низку об'єктів критичної інфраструктури, де тривають роботи з інженерного захисту та реалізовуються заходи комплексного плану стійкості регіону", – написав Калашник у своєму Телеграм-каналі.

За словами міністра, під час поїздки увагу приділили виконанню робіт з інженерного захисту та реалізації заходів комплексного плану стійкості регіону.

"Сьогодні область уже виконала близько половини заходів із підготовки до зими. Загалом роботи ведуться відповідно до графіка. Водночас, головний критерій для нас – не лише відсоток готовності, а здатність усіх систем працювати навіть в умовах масованих російських атак", – йдеться в повідомленні.

Він повідомив, що одним із ключових напрямів залишається захист критичної інфраструктури. На Дніпропетровщині реалізується близько 50 відповідних об'єктів, а з резервного фонду державного бюджету на ці заходи вже спрямовано понад 540 млн грн.

Окрему увагу під час інспектування приділили розвитку розподіленої теплової та енергетичної генерації, а також резервному живленню. За словами Калашника, уряд забезпечив фінансування підключення когенераційних установок, а необхідне теплове обладнання законтрактоване.

Водночас резервні джерела живлення наразі покривають близько 60% визначеної потреби області. У міністерстві планують спільно з регіоном працювати над швидким забезпеченням цієї потреби.

Також під час роботи в області обговорили проєкти модернізації систем водопостачання. До урядового переліку включено 17 таких проєктів загальною вартістю понад 6,4 млрд грн – найбільшу кількість серед усіх областей.

"Водночас там, де роботи досі не розпочаті без об'єктивних причин, відповідальні керівники мають забезпечити їх якнайшвидший старт. Це стосується всіх областей. До початку опалювального сезону залишається все менше часу, і можливостей для зволікання вже точно немає", – наголосив міністр.