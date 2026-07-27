Окупанти за добу втратили 1590 осіб та 498 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1590 окупантів, вісім танків, 37 артсистем, 13 бронемашин, 1269 БПЛА, а також 498 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб, танків – 12 225 (+8) од, бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од, артилерійських систем – 46 831 (+37) од, РСЗВ – 1 969 (+0) од, засоби ППО – 1 519 (+1) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 038 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од, крилаті ракети – 4 950 (+6) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491) од, спеціальна техніка – 4 472 (+7) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.