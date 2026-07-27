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Макрон проведе засідання міжвідомчого кризового штабу через масштабні пожежі у Франції

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Макрон проведе засідання міжвідомчого кризового штабу через масштабні пожежі у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок проведе засідання міжвідомчого кризового штабу щодо пожеж, які тривають у країні, повідомляє BMFTV.

За інформацією телеканалу, зустріч відбудеться у Міністерстві внутрішніх справ Франції та розпочнеться о 10:00 (11:00 за київським часом – ІФ-У).

"Еммануель Макрон завтра очолить із Міністерства внутрішніх справ міжвідомчий кризовий штаб щодо пожеж, які наразі відбуваються у Франції", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, масштабна пожежа, яка охопила околиці Аркашонської лагуни й тепер загрожує передмістям міста Бордо, знищила 42 тис. га землі, евакуйовано 220 тис. осіб.

 

#франція #засідання #пожежі
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