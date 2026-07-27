27 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 липня в Україні відзначають День медичних працівників.

Ще сьогодні День ходіння на ходулях, День трансатлантичного зв’язку, День народження гамбургера, День вшанування волинки.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Пантелеймона Цілителя; святого Климента, архиєпископа Охридського, чудотворця.

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День медичних працівників

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 13.06.2023 р. № 327/2023.

Метою Дня медика є подяка усім медичним фахівцям (лікарям, медсестрам, санітарам, лаборантам, фельдшерам тощо) за їхню відповідальну й незамінну працю, підвищення ініціативи медичних працівників.

Досягнення української медицини у XIX–XX століттях охоплюють прориви в офтальмології, кардіохірургії, бактеріології та терапії. Видатні вчені заклали основу світових методів пересадки органів, лікування серця та вивчення інфекцій.

Офтальмолог Володимир Філатов у 1931 році вперше у світі використав рогівку донорського (трупного) ока для пересадки людині, а також розробив метод пластики шкіри (філатовське кругле стебло).

Хірург Микола Амосов у 1955 році вперше в Україні почав оперувати вади серця, а в 1965 році вперше у світі впровадив у практику антитромботичні протези клапанів серця.

Бактеріолог Володимир Хавкін наприкінці XIX століття створив першу ефективну протихолерну вакцину та успішно її випробував.

Микола Стражеско та Василь Образцов у 1909 році вперше у світі описали прижиттєву діагностику тромбозу коронарних судин (інфаркту міокарда).

Для довідки: Носити білі лікарняні халати медики почали у 19 сторіччі. Перші карети для переміщення людей в тяжкому стані з’явилися у кінці 19 століття. ДНК винайшли у 1953 році. У нейрохірурга Клаудіо Вітале стався інфаркт прямо під час проведення операції, проте лікар завершив операцію.

День ходіння на ходулях

Це свято присвячене стародавньому мистецтву ходьби на ходулях, яке має багату історію і використовується в різних культурах по всьому світу. Ходьба на ходулях бере свій початок 6 століття до нашої ери в Стародавній Греції, де ходулі використовували для пересування та із сільськогосподарською метою. У 19 столітті у французькому регіоні Ланди мешканці використовували ходулі, щоб пересуватися болотистою місцевістю.

День трансатлантичного зв’язку

Присвячений важливому досягненню в історії комунікацій – прокладанню трансатлантичного телеграфного кабелю, який з’єднав Європу та Північну Америку. Перший успішний трансатлантичний телеграфний кабель був прокладений 1866 року, після кількох невдалих спроб. Цей кабель дозволив передавати повідомлення через Атлантичний океан значно швидше, ніж це було можливо раніше, коли повідомлення доставлялися кораблями.

День народження гамбургера

Присвячений одному з найпопулярніших фастфудів у світі – гамбургеру. Вважається, що перший гамбургер був проданий 27 липня 1900 року в місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут, США. Гастроном Луї Лессінг поклав традиційний німецький біфштекс із соусом і листком салату між двома круглими булочками, що стало початком історії гамбургера.

День вшанування волинки

День вшанування волинки, що відзначається щорічно 27 липня, - це вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання волинки.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Володимира Петровича Воробйова (1876–1937), українського вченого-анатома, основоположника української наукової школи анатомів. Дату народження подано за ЕІУ, даними НАН України; за іншими даними народився 26.07.1876 р.;

150 років від дня народження Володимира Олексійовича Розова (1876–1940), українського мовознавця (Югославія);

150 років від дня народження Володимира Полікарповича Яворського (1876–1942), українського хіміка-органіка;

90 років від дня народження Анатолія Івановича Гурського (1936–2018), українського актора;

50 років від дня народження Деміса Гассабіса (1976), британського нейробіолога, програміста, дизайнера, спеціаліста з систем штучного інтелекту, засновника і керівника компанії DeepMind, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (2024).

Ще цього дня:

1936 - створюють Інститут історії України;

1974 - Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;

1991 - У Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 - "Скнилівська трагедія", під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;

2006 - Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;

Церковне свято

День пам’яті святого великомученика Пантелеймона

Пантелеймон народився в Нікомедії (сучасна Туреччина) 275 року. При народженні його назвали Пантолеоном, що означає "лев у всьому". Його мати, свята Єввула, була християнкою і виховувала сина у вірі, але померла, коли він був ще дитиною. Пантолеон навчався лікарської справи у відомого лікаря Євфросина і став талановитим лікарем. Пізніше він зустрів пресвітера Єрмолая, який навернув його до християнства. Після хрещення він отримав ім’я Пантелеймон, що означає "всемилостивий".

Пантелеймон став відомим як лікар, що лікував людей безкоштовно. Його дива і зцілення привернули увагу імператора Максиміана, який наказав його схопити. Пантелеймон зазнав численних тортур, але залишався непохитним у своїй вірі. Зрештою, він був страчений 27 липня 305 року.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Герман, Еммануїл, Іван, Микола.

З прикмет цього дня:

Дощить протягом усього дня — негода триватиме ще цілий тиждень. Птахи купаються або плавають у водоймах — очікуйте на ясну та сонячну погоду. Мурахи масово ховаються у мурашники — наближається сильна злива. Коники голосно і активно стрибають у траві — погода буде сухою та теплою. На дубах багато жолудів — буде багатий урожай у наступному році. Веселка має більше червоного кольору — до сильного вітру.

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