У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранень- ОВА

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя загинув 67-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в обласному центрі, внаслідок чого загинув 67-річний чоловік.

"На жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок у обласному центрі та убила 67-річного чоловіка. Під завалами можуть знаходитися ще люди", – йдеться і повідомленні.

Крім того, російський безпілотник пошкодив квартиру в багатоповерховому будинку. Унаслідок удару поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Джерела:

https://t.me/ivan_fedorov_zp/44975

https://t.me/ivan_fedorov_zp/44972