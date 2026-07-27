У Румунії заявили про 33 випадки порушення повітряного простору російськими дронами – ЗМІ

Міністерство національної оборони Румунії повідомило про 33 випадки порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, три з яких у 2026 році були знищені винищувачами F-16 Повітряних сил Румунії, повідомляє Digi24.

За даними Міноборони Румунії, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано понад 100 атак на українську територію поблизу кордону з Румунією.

Міноборони уточнило, що лише у 2026 році було зафіксовано понад 40 атак на територію України поблизу румунського кордону. У відповідь на ці інциденти літаки, які виконують завдання в межах Посиленої місії повітряної поліції, піднімалися у повітря 34 рази.

"За той самий період було зафіксовано 33 випадки проникнення російських безпілотників у повітряний простір Румунії, останній із яких стався 26 липня 2026 року", – зазначається в повідомленні.

Окрім того, зазначив, що протягом 2026 року зафіксовано 18 випадків несанкціонованого проникнення безпілотників у повітряний простір Румунії. У трьох із них дрони були знищені винищувачами F-16 Повітряних сил країни. Також військові 16 разів виявляли на території Румунії уламки або цілі безпілотники.

Як повідомлялося, президент Румунії Нікушор Дан інформував, що літак F-16 румунських повітряних сил вранці у неділю, о 10:13, збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Хілія, який став вже третім збитим дроном за три дні.

Президент зазначив, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий вранці у п'ятницю, 24 липня, дрон належить до типу "Шахед", який використовується РФ у війні агресі проти Украни.

Джерело: https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/social/cate-drone-rusesti-au-intrat-in-spatiul-aerian-al-romaniei-de-la-inceputul-razboiului-bilantul-prezentat-de-mapn-3878809