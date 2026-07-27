Зеленський: Україна та Британія можуть обмінюватися досвідом і технологіями у виробництві дронів та ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія можуть обмінюватися оборонними технологіями, зокрема у сфері виробництва дронів і ракет, використовуючи досвід обох країн.

В інтерв'ю Sky News Зеленський зазначив, що для створення нових оборонних можливостей необхідні три основні складові – фінансування, технології та навчання.

"Це означає, що є три пункти, які дуже важливі для побудови чогось нового. Вам потрібне фінансування, вам потрібні технології", – сказав президент.

За його словами, Україна вже має власні напрацювання у сфері оборонного виробництва, зокрема ракети та безпілотні системи, а Велика Британія також має технології, якими сторони можуть обмінюватися.

"У нас є, і, до речі, у нас обох є, у Великої Британії також. Як я вже казав вам, досі ми почали будувати. У нас є хороші ракети, але досі ми бачимо сильний шторм, що затьмарює те, що має Велика Британія", – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що Україна зацікавлена у виробництві певних оборонних систем або їх аналогів: "Ми хочемо виробляти це або щось подібне".

Зеленський зазначив, що Україна та Велика Британія мають потенціал для обміну досвідом і технологіями у сфері безпілотних систем. За його словами, британська сторона зацікавлена в українських розробках, зокрема у сфері морських дронів, а Київ готовий передавати партнерам досвід, отриманий під час війни.

"Велика Британія хоче мати такі дрони, як у нас, включаючи морські дрони. Ми також відкриті для цього…Завдяки нашому досвіду ми також готові надати те, що знадобиться Великій Британії або чим вона захоче поділитися", – наголосив глава української держави.

