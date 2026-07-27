Зеленський: Іран уже напав на Україну, надавши Росії безпілотники та зброю

Іран фактично вже брав участь у війні проти України, надаючи Росії безпілотники, технології та інше озброєння, заявив президент України Володимир Зеленський.

"А що ви думаєте, якщо Іран з першого року війни надав Росії нову базу, нові технології? Це були безпілотники Shahed, вони дали тисячі цих безпілотників у перший рік війни, потім видали ліцензії – що вони зробили? Вони напали на нас? Я думаю, що так", – сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News, відповідаючи на запитання щодо можливого нападу Ірану на Україну та погроз з боку Тегерана.

Президент зазначив, що Україна має діяти обережно та не допускати відкриття нового фронту, однак, за його словами, необхідно враховувати підтримку Росії з боку Ірану та Північної Кореї.

"Війна вже фактично тривала, вони атакують вас. Ми повинні бути обережними, ми повинні робити все можливе, не відкривати новий фронт жодним чином, але ми повинні бути чесними – іранці та північнокорейці вже напали на нас", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна має бути готовою до можливого посилення загроз: "Я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми повинні бути готові до всього і знати, що ми не можемо довіряти цим людям".

За словами Зеленського, Іран і Північна Корея надавали Росії військову допомогу, зокрема безпілотники, ракети та артилерійські боєприпаси.

"На самому початку, без жодних повідомлень, будь-якої ескалації з нашого боку, іранці надали зброю, північнокорейці надали зброю, дрони, ракети, артилерійські снаряди 155-го калібру", – зазначив він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито атаці на іранське торгове судно, внаслідок якої загинув моряк, та заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді".