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Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами є результатом роботи кількох структур, а не однієї людини

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами безпілотниками не є заслугою однієї людини, а результатом спільної роботи армії, Служби безпеки України, розвідки та спеціальних підрозділів.

Відповідаючи на запитання щодо ролі колишнього міністра оборони України Михайла Федорова у розвитку далекобійних ударів безпілотниками та його можливого подальшого перебування в уряді, Зеленський наголосив, що такі операції залежать від роботи багатьох структур.

"Глибокий удар – це не про одну людину", – сказав президент в інтерв'ю Sky News.

За словами Зеленського, у проведенні таких операцій задіяні українська армія, Служба безпеки України, спеціальні підрозділи та розвідка.

"Операції глибокого удару – це, по-перше, про нашу армію. По-друге, це про переможців глибоких ударів. Це про секретну службу, СБУ. Це навіть не Міністерство оборони. Це навіть не армія. Це спецпідрозділи та спеціальні операції", – зазначив він.

Президент також заявив, що Міністерство оборони має забезпечувати необхідні умови для проведення операцій, однак безпосередньо бойові завдання виконують військові.

"Солдати проводять операції, а не хтось інший. Це найважливіше", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що під час війни не слід зосереджувати увагу на окремих особах, оскільки оборона країни залежить від спільної роботи військових, цивільних громадян, партнерів та українських виробників.

"Отже, солдати – це номер один. Потім люди, які платять податки, це номер два…Іноді ми намагаємося знайти одну людину, іншу групу сил. Ні, ця країна воює. Солдати, цивільні особи, партнери, які дають гроші на цю інфраструктуру, на все це виробництво. Потім 500 компаній, 500 компаній в Україні, які виробляють дрони з глибоких ударів, промахів тощо. І тому, з усією повагою до Сірського, з усією повагою до Федорова, вони повинні працювати разом. Інакше вони не зможуть доносити правильні сигнали армії, правильні сигнали нашій команді та партнерам також", – підсумував президент.

#удари #україна #війна #рф
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