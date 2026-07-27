Зеленський: кадрові зміни в оборонному секторі були потрібні через відсутність єдності між Міноборони та армією

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News заявив, що кадрові рішення в оборонному секторі були зумовлені необхідністю усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії, а також забезпечити єдність у вирішенні ключових завдань під час війни.

Відповідаючи на запитання щодо звільнення колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, ексголовнокомандувача Олександра Сирського та можливого повернення окремих посадовців на попередні посади, Зеленський заявив, що кадрові рішення були пов'язані з необхідністю підготовки України до складної зими та забезпечення ефективної взаємодії між ключовими структурами оборонного сектору.

"Перш за все, нам довелося підготуватися до дуже важкої зими, і ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Звичайно, це може бути важко чи гірше. Це залежатиме від партнерів і від нас", – сказав президент.

За словами Зеленського, йому був необхідний прем'єр-міністр, який зосереджений на енергетичних питаннях та розуміє виклики, з якими зіткнеться Україна.

"Мені дуже потрібен був прем'єр-міністр, який глибоко поглинений енергією, який знає, з чим ми зіткнемося. І ми це зробили", – зазначив він.

Президент повідомив, що між командувачем армії та керівником Міністерства оборони виникла проблема у роботі та діалозі, яка тривала протягом місяців: "Є деякі речі, які ми повинні впоратися, і ви можете впоратися з ними, лише якщо міністерство співпрацює з армією. Ви не можете впоратися з цим з одного боку".

Він зазначив, що одним із головних викликів є мобілізація, зокрема необхідність нового підходу до цього процесу.

"Нам потрібне нове ставлення до мобілізації, нові кроки, можливо, нові, можливо, не дуже швидкі, можливо, не щось радикальне, звичайно, ні. Але щоб знайти шлях до цього, мені потрібна одностайність між цими двома інституціями", – сказав президент.

Також Зеленський заявив про проблему недостатньої кількості протибалістичної оборони та необхідність постійної взаємодії між відповідальними структурами.

"У мене немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу. Вони повинні зустрічатися щогодини, доки наше небо не буде закрите", – заявив він.

Джерело: https://youtu.be/-HypRv9GHuI?is=LqvINOaeNdGziuPp