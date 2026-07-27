Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський у понеділок відвідає Британію, де Бернем оголосить про передачу Україні технології Stone Cloak – ЗМІ

2 хв читати
Додати як джерело

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок представить угоду, яка дозволить Україні розпочати масове виробництво британських систем глушіння сигналів Stone Cloak, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, угоду буде укладено під час зустрічі на військово-морській верфі. Вона передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах.

Системи Stone Cloak встановлюються на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв.

Напередодні візиту Зеленського Бернем заявив, що підтримка України з боку Лондона залишається незмінною.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися у нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо тривалого та справедливого миру для України", – сказав прем'єр-міністр.

За його словами, Stone Cloak є прикладом британських інновацій, створених у країні та випробуваних на передовій: "Stone Cloak – це найкраще з британських інновацій, створених у власній країні, і доведених на передовій. Ця система матиме життєво важливе значення для захисту безпеки обох наших країн".

Очікується, що технологія глушіння буде застосовуватися у кількох майбутніх зразках озброєння, зокрема в межах проєкту Brakestop – нової недорогої крилатої ракети.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті авіаційного ресурсу Airnavradar, літак Airbus A319 із реєстраційним номером UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise має у понеділок здійснити переліт з аеропорту Кишинева (Молдова) о 10:30 за східноєвропейським літнім часом та прибути до Міжнародного аеропорту Борнмут (Велика Британія) о 12:12 за британським літнім часом (о 14:12 за київським часом – ІФ-У).
 

#україна #візит #технології #великобритания
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На нараді погодили продовження далекобійних операцій проти РФ та оновили пріоритетні цілі

Зеленський: На нараді погодили продовження далекобійних операцій проти РФ та оновили пріоритетні цілі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради щодо далекобійних ударів було погоджено продовження відповідних операцій та…

Читати
РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський

РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки авіаударів, завданих РФ по території України впродовж ночі проти неділі і за тиждень загалом. …

Читати