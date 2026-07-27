Зеленський у понеділок відвідає Британію, де Бернем оголосить про передачу Україні технології Stone Cloak – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок представить угоду, яка дозволить Україні розпочати масове виробництво британських систем глушіння сигналів Stone Cloak, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, угоду буде укладено під час зустрічі на військово-морській верфі. Вона передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах.

Системи Stone Cloak встановлюються на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв.

Напередодні візиту Зеленського Бернем заявив, що підтримка України з боку Лондона залишається незмінною.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися у нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо тривалого та справедливого миру для України", – сказав прем'єр-міністр.

За його словами, Stone Cloak є прикладом британських інновацій, створених у країні та випробуваних на передовій: "Stone Cloak – це найкраще з британських інновацій, створених у власній країні, і доведених на передовій. Ця система матиме життєво важливе значення для захисту безпеки обох наших країн".

Очікується, що технологія глушіння буде застосовуватися у кількох майбутніх зразках озброєння, зокрема в межах проєкту Brakestop – нової недорогої крилатої ракети.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті авіаційного ресурсу Airnavradar, літак Airbus A319 із реєстраційним номером UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise має у понеділок здійснити переліт з аеропорту Кишинева (Молдова) о 10:30 за східноєвропейським літнім часом та прибути до Міжнародного аеропорту Борнмут (Велика Британія) о 12:12 за британським літнім часом (о 14:12 за київським часом – ІФ-У).

