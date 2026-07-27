Сили оборони відбили з початку доби 231 ворожу атаку – Генштаб

З початку доби відбулося 231 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев'яти ракет, здійснив 71 авіаційний удар, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4964 дрони-камікадзе та здійснив 1842 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Слов'янському напрямках, де агресор здійснив відповідно 23 та 20 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41513