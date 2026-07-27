Глава CENTCOM вважає, що удари США в районі Ормузької протоки вичерпали ефективність – ЗМІ

Командувач Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) адмірал Бред Купер вважає, що американська кампанія ударів у районі Ормузької протоки досягла межі своєї ефективності та рекомендував припинити бомбардування, повідомляє Axios із посиланням на два джерела, обізнані з його позицією.

За даними порталу, рекомендація Купера разом з оцінками інших військових і цивільних радників вплинула на рішення президента США Дональда Трампа у п'ятницю призупинити удари США по цілях в Ірані.

"Це було визнанням з боку як військових, так і цивільних радників президента того, що існують межі того, чого можна досягти за допомогою військової сили, зокрема повітряної кампанії", – йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, упродовж кількох днів до цієї зустрічі президент США розглядав можливість повернення до масштабних бойових операцій, однак його позиція почала змінюватися ввечері у четвер. Остаточне рішення призупинити бомбардування було ухвалене у п'ятницю.

Раніше цього тижня адмірал Купер представив свої рекомендації щодо подальших дій Пентагону, Об'єднаному комітету начальників штабів та Білому дому.

За словами джерел, командувач CENTCOM наголосив, що два тижні ударів у районі Ормузької протоки суттєво знизили здатність Ірану атакувати судна, а визначені для бомбардування цілі були переважно вичерпані.

Джерело: https://www.axios.com/2026/07/26/hormuz-bombing-pause-trump-iran