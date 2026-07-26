РФ завдала сім ударів КАБами по Сумській громаді, постраждали п'ятеро цивільних – ОВА

Російські війська в неділю завдали семи ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади, внаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Попередньо зафіксовано сім ударів КАБ. Постраждали п'ятеро цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу. Попередньо, тяжкопоранених немає", – написав Григоров у Телеграм-каналі ввечері неділі.

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорт.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2960