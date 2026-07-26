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На Вінниччині чоловік поранив ножем працівника ТЦК під час уточнення облікових даних

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Під час уточнення військово-облікових даних на Вінниччині чоловік поранив ножем працівника ТЦК.

"Повідомляємо, що 25.07.2026 року громадянин України, який значився як порушник військового обліку з 2025 року, здійснив напад на представника групи оповіщення", – повідомляють в пресслужбі Вінницького обласного ТЦК та СП.

Чоловік, як зазначили у ТЦК, нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, після чого дістав розкладний ніж і завдав поранення одному з них.

"Постраждалому надано медичну допомогу. Його стан здоров'я оцінюється як задовільний", – йдеться у повідомленні.

Як інформують у Вінницькому ТЦК та СП, за фактом нападу на військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Нападника затримано у порядку, визначеному чинним законодавством.

Джерело: www.facebook.com/share/p/18zuRJdrN9/?mibextid=wwXIfr

#тцк #україна #напад #вінницька
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