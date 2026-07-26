У Слов'янську загинули двоє працівників "Донецькоблгазу" під час допомоги людям після атаки РФ

Двоє працівників аварійно-диспетчерської служби "Донецькоблгаз" загинули у Слов'янську Донецької області під час повторного російського удару, коли вони вийшли допомагати людям після пожежі, повідомила пресслужба групи "Нафтогаз України".

За повідомленням компанії, загинули 57-річний слюсар Іван Коссе та 28-річний водій Борис Моргунов. Під час першого удару чоловіки перебували вдома, однак, побачивши пожежу на вулиці, вийшли допомогти людям та гасити вогонь. У цей момент російські війська завдали повторного удару.

"Група Нафтогаз втратила двох професійних, відповідальних і небайдужих людей. Вони не залишилися осторонь і до останнього допомагали іншим", – зазначили у пресслужбі.

Виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко наголосив, що працівники групи щодня працюють в умовах небезпеки, забезпечуючи видобуток, підготовку та доставку газу, нафти й нафтопродуктів для мільйонів українців.

"Тисячі моїх колег по Групі Нафтогаз – герої. Вони не тільки кожного дня під вогнем та ударами ворога видобувають, підготовлюють, доставляють газ, нафту та нафтопродукти мільйонам співвітчизників. Вони й поза роботою відчувають потребу допомагати, служити, рятувати", – написав Федоренко.

""Якщо можеш то мусиш", – ось їх принцип. Вони попереду, навіть якщо це небезпечно. Вічна пам'ять Івану та Борису", – зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України".

Джерела: https://www.facebook.com/share/p/1CQzRCUZQs/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/p/1CQzRCUZQs/?mibextid=wwXIfr