"Епіцентр" про знищення ТЦ у Кривому Розі: Зруйновано роки праці, але найцінніше вдалося зберегти

Компанія "Епіцентр" повідомила про знищення торговельного центру в Кривому Розі, наголосивши, що внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав, однак було втрачено роки праці.

"Сьогодні знищено Епіцентр у Кривому Розі! Звикнути до таких новин неможливо. І кожна наступна втрата болить не менше за попередню.На щастя, цього разу найцінніше вдалося зберегти. Ніхто не загинув і не постраждав. Але зруйновано роки праці", – йдеться у повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

У компанії зазначили, що цей торговельний центр був особливим для "Епіцентру", оскільки його створення пов'язували з працею сотень людей. За даними пресслужби, об'єкт у Кривому Розі побудували за 76 днів у 2007 році, а працівники з різних куточків України працювали над його відкриттям вдень і вночі.

"Ми не просто будували його – ми його творили. І разом із ним творили історію. І в прямому, і в переносному сенсі", – зазначили у компанії.

У "Епіцентрі" наголосили, що руйнування торговельного центру є втратою не лише будівлі, а й частини історії, створеної зусиллями багатьох людей.

"Саме тому сьогодні боляче не лише через зруйновану будівлю. Боляче тому, що разом із нею ворог намагався знищити частину історії, створеної руками сотень людей", – йдеться у повідомленні.

У компанії також заявили, що продовжуватимуть підтримувати людей, працювати для українців і відновлювати зруйноване: "Ми обов'язково впораємося. Не тому, що нам не боляче. Навпаки – боляче кожного разу. А тому, що за нами стоять люди".

Як повідомлялося, раніше очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформував про те, що ворог атакував "Епіцентр" у Кривому Розі. За наявною інформацією, росіяни атакували торговий центр декілька разів.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C17D5AWjU/?mibextid=wwXIfr