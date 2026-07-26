Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"Епіцентр" про знищення ТЦ у Кривому Розі: Зруйновано роки праці, але найцінніше вдалося зберегти

2 хв читати
Додати як джерело

Компанія "Епіцентр" повідомила про знищення торговельного центру в Кривому Розі, наголосивши, що внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав, однак було втрачено роки праці.

"Сьогодні знищено Епіцентр у Кривому Розі! Звикнути до таких новин неможливо. І кожна наступна втрата болить не менше за попередню.На щастя, цього разу найцінніше вдалося зберегти. Ніхто не загинув і не постраждав. Але зруйновано роки праці", – йдеться у повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

У компанії зазначили, що цей торговельний центр був особливим для "Епіцентру", оскільки його створення пов'язували з працею сотень людей. За даними пресслужби, об'єкт у Кривому Розі побудували за 76 днів у 2007 році, а працівники з різних куточків України працювали над його відкриттям вдень і вночі.

"Ми не просто будували його – ми його творили. І разом із ним творили історію. І в прямому, і в переносному сенсі", – зазначили у компанії.

У "Епіцентрі" наголосили, що руйнування торговельного центру є втратою не лише будівлі, а й частини історії, створеної зусиллями багатьох людей.

"Саме тому сьогодні боляче не лише через зруйновану будівлю. Боляче тому, що разом із нею ворог намагався знищити частину історії, створеної руками сотень людей", – йдеться у повідомленні.

У компанії також заявили, що продовжуватимуть підтримувати людей, працювати для українців і відновлювати зруйноване: "Ми обов'язково впораємося. Не тому, що нам не боляче. Навпаки – боляче кожного разу. А тому, що за нами стоять люди".

Як повідомлялося, раніше очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформував про те, що ворог атакував "Епіцентр" у Кривому Розі. За наявною інформацією, росіяни атакували торговий центр декілька разів.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C17D5AWjU/?mibextid=wwXIfr

#кривий #ріг #епіцентр #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На нараді погодили продовження далекобійних операцій проти РФ та оновили пріоритетні цілі

Зеленський: На нараді погодили продовження далекобійних операцій проти РФ та оновили пріоритетні цілі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради щодо далекобійних ударів було погоджено продовження відповідних операцій та…

Читати
РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський

РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки авіаударів, завданих РФ по території України впродовж ночі проти неділі і за тиждень загалом. …

Читати