Україна та США обговорили пропозицію щодо припинення повітряних атак, яку можуть представити РФ

Українські та американські посадовці обговорили пропозицію щодо припинення повітряного вогню, яку планують представити Росії в межах зусиль із відновлення переговорів щодо завершення війни, повідомляє Reuters із посиланням на українське джерело.

За інформацією агентства, йдеться про можливе припинення повітряних атак як один із кроків у межах зусиль із відновлення переговорного процесу.

"українські та американські посадовці обговорили пропозицію щодо припинення повітряного вогню, яку планують представити Росії в межах нового поштовху для відновлення мирних переговорів, спрямованих на завершення конфлікту, спровокованого вторгненням Москви в Україну у 2022 році", – зазначається в повідомленні.

Натомість за інформацією видання, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва наразі не готова коментувати повідомлення про можливе припинення повітряних атак, оскільки не має інформації про їхню достовірність. Він зазначив, що будь-яка нова мирна ініціатива буде оцінюватися РФ з огляду на те, наскільки вона відповідатиме інтересам Москви.