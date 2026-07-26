Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна та США обговорили пропозицію щодо припинення повітряних атак, яку можуть представити РФ

1 хв читати
Додати як джерело
Україна та США обговорили пропозицію щодо припинення повітряних атак, яку можуть представити РФ

Українські та американські посадовці обговорили пропозицію щодо припинення повітряного вогню, яку планують представити Росії в межах зусиль із відновлення переговорів щодо завершення війни, повідомляє Reuters із посиланням на українське джерело.

За інформацією агентства, йдеться про можливе припинення повітряних атак як один із кроків у межах зусиль із відновлення переговорного процесу.

"українські та американські посадовці обговорили пропозицію щодо припинення повітряного вогню, яку планують представити Росії в межах нового поштовху для відновлення мирних переговорів, спрямованих на завершення конфлікту, спровокованого вторгненням Москви в Україну у 2022 році", – зазначається в повідомленні.

Натомість за інформацією видання, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва наразі не готова коментувати повідомлення про можливе припинення повітряних атак, оскільки не має інформації про їхню достовірність. Він зазначив, що будь-яка нова мирна ініціатива буде оцінюватися РФ з огляду на те, наскільки вона відповідатиме інтересам Москви.

 

#війна #пропозиції #сша #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На нараді погодили продовження далекобійних операцій проти РФ та оновили пріоритетні цілі

Зеленський: На нараді погодили продовження далекобійних операцій проти РФ та оновили пріоритетні цілі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради щодо далекобійних ударів було погоджено продовження відповідних операцій та…

Читати
РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський

РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки авіаударів, завданих РФ по території України впродовж ночі проти неділі і за тиждень загалом. …

Читати