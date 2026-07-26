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На Миколаївщині через атаку БпЛА по закладу торгівлі поранено двох людей – ОВА

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На Миколаївщині через атаку БпЛА по закладу торгівлі поранено двох людей – ОВА
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova/1419

У Снігурівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки російського безпілотника типу "Молнія" по закладу торгівлі поранено двох людей, повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Сьогодні ввечері ворог атакував БпЛА типу "Молнія" заклад торгівлі у Снігурівській громаді. Внаслідок обстрілу поранено 45-річну жінку та 57-річного чоловіка", – написав Решетілов у Телеграм.

Постраждалих госпіталізовано, медики надають їм усю необхідну допомогу, зазначив очільник ОВА.

 

#миколаївська #постраждалі #атака
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