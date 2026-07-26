Поблизу Одеси затонуло атаковане РФ іноземне судно: внаслідок удару 19 липня загинули 10 людей

Іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами після виходу з порту та завантаження українською кукурудзою, в неділю затонуло в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, унаслідок ворожого удару 19 липня загинули дев'ять членів екіпажу та український лоцман, ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати.

"На жаль, внаслідок ворожого удару загинули дев'ять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення команди на борту не було", – інформує Кіпер.

Він зазначив, що Росія вкотре продемонструвала свідомі атаки на цивільне судноплавство: "Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень".

Кіпер наголосив, що удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом, за його словами, "терористичної сутності країни-агресора".