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У Чернігові завершили ліквідацію наслідків удару РФ: кількість постраждалих зросла до 25

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У Чернігові завершили ліквідацію наслідків удару РФ: кількість постраждалих зросла до 25
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу Чернігова, який забрав життя двох людей, зокрема 9-річної дівчинки, та спричинив травмування ще 25 осіб, повідомила пресслужба ДСНС України.

"У місті завершено роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Усі пожежі ліквідовано", – йдеться у повідомленні, поширеному у дописі в Facebook.

За остаточними даними служби, внаслідок російської атаки загинули двоє людей, серед яких 9-річна дівчинка, ще 25 людей зазнали травм.

"До ліквідації наслідків та гасіння пожеж залучалися 39 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС", – інформує ДСНС.

Як повідомлялося, під ворожий удар міста потрапили магазин АТБ у мікрорайоні ЗАЗ та станція технічного обслуговування. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та 15 транспортних засобів.

#постраждалі #чернігів #атака
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