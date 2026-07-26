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Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно

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Глава МЗС Ірану звинуватив Зеленського в атаці на торговельне судно

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито атаці на іранське торговельне судно, внаслідок якої загинув моряк, та заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді".

"Зеленський здійснив напад на іранське торгове судно, в результаті чого загинув моряк. Це є грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю з метою втягнути Європу у свою війну", – відповідну заяву глава іранського МЗС оприлюднив у соціальній мережі X.

За його словами, під час телефонних розмов із високою представницею Європейського союзу Каєю Каллас, а також очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим було заявлено, що дії української сторони нібито не можуть залишитися без реакції.

"Під час телефонних розмов із Верховним представником ЄС Каллас та міністром закордонних справ Лавровим було чітко зазначено, що те, що зробив цей нахлібник у Києві, НЕ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ", – написав Арагчі.

 

#іран #зеленський #судно #звинувачення
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