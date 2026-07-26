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УЧХ допомагає постраждалим від російського ракетного удару по Харкову

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УЧХ допомагає постраждалим від російського ракетного удару по Харкову
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару російської армії по Харкову.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області спільно з іншими екстреними службами працювала на місці ліквідації наслідків чергової російської атаки по Харкову", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери проводили обхід прилеглих територій та пошкоджених будинків для виявлення постраждалих. Вони надавали першу домедичну та психологічну допомогу  людям, які постраждали внаслідок російської атаки.

Наразі на місці працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де постраждалі та рятувальники можуть випити води, чаю або кави, отримати першу психологічну допомогу. Постраждалим видають гуманітарну допомогу, зокрема OSB-плити, брезент, гігієнічні набори, дитячі спальні набори, питну воду та інші речі першої потреби.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару по Харкову загинула одна людина, 14 отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 10 та 17 років. Внаслідок атаки зруйновано два житлові будинки, ще 22 приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.

#харків #допомога #тчху
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