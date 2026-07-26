У Пентагону немає проблем із запасами боєприпасів через операцію проти Ірану — постійний представник США при ООН

У збройних силах США немає дефіциту боєприпасів у зв'язку з бойовими діями проти Ірану, заявив у інтерв'ю телеканалу NBC постійний представник США при ООН Майк Волц.

"Я хочу висловитися максимально чітко: у збройних силах США, і це я перевірив усіма можливими способами, є все для ведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це взагалі можливо. І хочу сказати, що люди, які поширюють таку нісенітницю, мають сидіти у в'язниці", – сказав постійний представник.

Телеканал пояснює, що тим самим він прокоментував інформацію, отриману NBC від двох високопоставлених чиновників США, згідно з якою американські командири не відбивають деякі удари Ірану з метою збереження боєприпасів.

Водночас Волц заявив, що американські арсенали скоротилися ще за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена. За його словами, США "успадкували скрутну ситуацію не лише в Україні, а й у боротьбі з хуситами за адміністрації Байдена, а також позбавлені ресурсів збройні сили". Однак, зазначив він, за нової адміністрації ухвалено рішення перебудувати американські збройні сили, надати їм нове фінансування, забезпечити дешевшими боєприпасами та передовими технологіями.

В іншому інтерв'ю для телеканалу Fox News Волц запевнив, що президент США Дональд Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати Тегерану можливість вести переговори.

Раніше газета The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що Трамп поки що відмовився від ідеї інтенсифікації збройного конфлікту з Іраном. "Особливе занепокоєння у президента викликало те, що більш масштабні бойові дії ще більше скоротять і без того недостатні запаси Пентагону на Близькому Сході ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних систем Patriot, а також інших ракет для ППО", – йшлося у публікації.

За інформацією NYT, нестача ракет – не єдина причина такого рішення. У Білому домі вважають, що посилення ударів по Ірану – ризикований план, і радники Трампа побоювалися розширення конфлікту на нові країни.