Російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульних у Краматорську, один поліцейський поранений

У Краматорську Донецької області внаслідок атаки російського FPV-дрона по екіпажу патрульної поліції один правоохоронець отримав поранення, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Нещодавно ворог вчергове атакував місто. FPV-дроном він поцілив в екіпаж патрульних. Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити транспортний засіб", – йдеться у повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі Нацполіції.

Зазначається, що внаслідок влучання один із патрульних отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу, наразі загрози його життю немає.

Також за інформацією відомства, унаслідок атаки значних пошкоджень зазнав службовий автомобіль патрульних.