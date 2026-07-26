Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Чернігову зросла до 20 осіб

Внаслідок російського удару по Чернігову кількість постраждалих зросла до 20 осіб, повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Кількість постраждалих зросла до 20 осіб", – інформують в дописі, поширеному в Телеграм.

У міськраді зазначили, що 26 липня близько 16:08 російські війська завдали трьох ударів по території Чернігова.

Під ворожий удар потрапили магазин АТБ у мікрорайоні ЗАЗ та станція технічного обслуговування. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та 15 транспортних засобів.

"На місцях влучань виникли пожежі. Їх ліквідація триває. У мікрорайоні ЗАЗ спостерігається задимлення", – зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей – 9-річна дівчинка та жінка. Також у Чернігові 27 липня оголошено Днем жалоби на знак вшанування пам’яті загиблих унаслідок удару.