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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Чернігову зросла до 20 осіб

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Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Чернігову зросла до 20 осіб
Фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по Чернігову кількість постраждалих зросла до 20 осіб, повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Кількість постраждалих зросла до 20 осіб", – інформують в дописі, поширеному в Телеграм.

У міськраді зазначили, що 26 липня близько 16:08 російські війська завдали трьох ударів по території Чернігова.

Під ворожий удар потрапили магазин АТБ у мікрорайоні ЗАЗ та станція технічного обслуговування. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та 15 транспортних засобів.

"На місцях влучань виникли пожежі. Їх ліквідація триває. У мікрорайоні ЗАЗ спостерігається задимлення", – зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки загинули двоє людей – 9-річна дівчинка та жінка. Також у Чернігові 27 липня оголошено Днем жалоби на знак вшанування пам’яті загиблих унаслідок удару. 

#атб #удар_рф #чернігів
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