Зеленський: На нараді погодили продовження далекобійних операцій проти РФ та оновили пріоритетні цілі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради щодо далекобійних ударів було погоджено продовження відповідних операцій та оновлено перелік пріоритетних цілей для ураження РФ відповідно до їхнього реального впливу на здатність Росії продовжувати та затягувати війну.

"Сьогодні ми погодили продовження наших операцій та оновили перелік пріоритетних цілей – у відповідності з реальним впливом на Росію та її здатність продовжувати та затягувати цю війну. Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в "рідну гавань", – написав Зеленський у Facebook.

Президент повідомив, що план українських далекобійних "санкцій" проти РФ виконується відповідно до визначених пріоритетів. За його словами, дальність ураження вже перевищує 3 тис. км, водночас триває нарощування українських спроможностей діяти на ще більші дистанції.

Як зазначив глава держави, стратегічна глибина тилу, яка тривалий час була перевагою Росії, нині стає проблемою для її політичного та військового керівництва: "мажоритарна частка російської ПО зібрана наволо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу".

За словами Зеленського, українські безпілотники вже довели здатність уражати цілі в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених від Москви районах. Він також повідомив, що від початку реалізації плану далекобійних ударів цього року вже виконано понад тисячу вогневих завдань.

"Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань. Уражені нафтові об’єкти, критичні військові виробництва, системно важливі об’єкти російської логістики", – наголосив президент.

Окремо президент зазначив, що Україна надала політичному керівництву Росії всі необхідні пропозиції для завершення війни "достойним миром", а партнери України знають, що для цього потрібно.