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Зеленський: Відомо вже про 13 поранених через удар ворога по АТБ у Чернігові

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Внаслідок влучання в супермаркет в Чернігові, станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених та двох загиблих, серед них дитина, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни продовжують "перемагати" звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу. Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених. На жаль, є двоє загиблих", – написав Зеленський у телеграм, додавши, що зараз на місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу людям.

Також, зазначив глава держави, у неділю ворог бив по Запоріжжю авіабомбами. Одна людина загинула, і ще одну було поранено. 

"Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти Росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів", – зазначив Зеленський.

#атб #атака_рф #чернігів
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