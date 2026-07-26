Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору Дніпропетровської облклініки Риженку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директорові Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергію Риженку.

Як зазначено в указі, якого оприлюднено на сайті глави держави, лікаря відзначено "за визначні заслуги в розвитку системи охорони здоров’я України, особистий внесок у застосування новітніх методів лікування в умовах воєнного стану, багаторічну самовіддану працю".

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм підкреслив, що "під керівництвом Сергія Анатолійовича весь колектив медзакладу щодня робив, здавалося б, неможливе – повертав людей до життя, приймав найважчих поранених і не зупинявся ні на хвилину. Тисячі врятованих життів. Важкі й безсонні ночі. Операції під сиренами. Швидкі рішення. Дні, коли лікарня ставала останньою надією для поранених та їхніх рідних".