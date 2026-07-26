Генштаб спростував наявність особистої сторінки Драпатого у соцмережі Х

Верифікований акаунт у соцмережі X "Михайло Драпатий. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine" насправді не належить Драпатому, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у неділю.

"Повідомляємо, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є: Facebook: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine; мережа X: https://x.com/CinC_AFU; Viber: https://invite.viber.com/...", – йдеться у дописі Генштабу у Facebook.

Просимо користуватися виключно перевіреними джерелами інформації, наголосили у Генштабі.

Угруповання об’єднаних сил також додало інформацію про особисті акаунти Драпатого:

Facebook https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Telegram https://t.me/Drapatyi_KSV

Згідно з інформацією у соцмережі X, акаунт "Михайло Драпатий" був створений у липні цього року, перший допис в ньому з’явився 22 липня, коли президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України.

З того часу в акаунті було зроблено 27 постів та один перепост керівника Офісу президента Кирила Буданова. Передоостаннім постом у неділю був допис про начебто початок аудиту Збройних сил, який широко розійшовся в українських медіа.

За кілька днів після створення акаунт набрав більше 5,36 тис. читачів.

На своїй особистій сторінці у Facebook два дні тому в останньому публічному пості Драпатий подякував всім за підтримку. "Ця сторінка надалі буде приватною", – написав він.