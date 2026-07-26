СЗР України: Світ дистанціюється від стосунків з токсичним партнером "Росія"

Служба зовнішньої розвідки України підкреслює, що "агресивна поведінка РФ все більше відвертає міжнародних партнерів від співпраці з Москвою, – світ розуміє "токсичність" можливих подальших відносин з Кремлем та поступово намагається дистанціюватися від Росії.

"Протягом останніх десяти днів росія отримала дипломатичні демарші від трьох країн. При цьому вони розташовані в різних куточках світу, де рф намагається розвинути, зберегти, відновити свій вплив і присутність. Ідеться про Індію, Азербайджан та Ботсвану. Уряди цих держав із різних причин висловили незадоволення діями російської федерації, що свідчить про подальшу втрату її авторитету у світі", – зазначила СЗР у Фейсбук у неділю.

Індія, зокрема, висловила занепокоєння через російський удар крилатими ракетами по суховантажу MV Golden Leo при виході з порту Одеси. Внаслідок атаки загинули чотири громадяни Індії. МЗС країни передало російській стороні "рішучий протест і наголосило, що завдання ударів по комерційних суднах та загибель цивільних осіб є неприйнятними". "Така риторика ілюструє своєрідний тектонічний зсув у відносинах між країнами, які донедавна вважалися близькими партнерами. Водночас ці події суттєво звужують дипломатичні можливості росії у декларованому нею "розвороті на Схід", руйнуючи тривалі зв’язки та перетворюючи москву на країну-вигнанця", – інформує СЗР.

Азербайджан, як йдеться у повідомленні СЗР, "практично поставив крапку в системі регіонального домінування росії на Південному Кавказі". "Баку вручив ноту протесту москві через атаку рф по автозаправній станції азербайджанської компанії SOCAR у Миколаївській області. Азербайджан безапеляційно вимагав провести всебічне розслідування та забезпечити "дотримання міжнародних зобов’язань із захисту цивільних об’єктів". Пізніше президент Азербайджану офіційно заявив про готовність країни повністю замінити росію на нафтогазовому ринку Європи. Це вкотре підкреслило втрату статусу рф як надійного енергетичного партнера та повноправного члена провідних європейських інституцій, яким вона себе колись вважала", – наголошує розвідка.

Крім того, РФ "отримала удар і від африканських партнерів – Ботсвана виступила з офіційною заявою щодо "тривожного зростання кількості випадків обманного вербування громадян країни для участі в бойових діях на боці рф у війні проти України". "Ця заява стала не лише черговим звинуваченням росії з боку міжнародної спільноти в порушенні світового порядку та Статуту ООН, а й продемонструвала критичність кадрової кризи в міністерстві оборони рф", – зазначає СЗР.