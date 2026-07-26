Пасажиропотік через кордон України за тиждень зріс ще на 1,3% – Держприкордонслужба

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 18 по 24 липня збільшився ще на 1,3% – до 770 тис. після зростання на 3,5% тижнем раніше, потік на в’їзд четвертий тиждень перевищував потік на виїзд, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, якщо кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 376 тис. з 373 тис. тижнем раніше, то на в’їзд – до 394 тис. з 387 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні трохи зменшилося – до 144 тис. зі 145 тис. на минулому тижні, як і число машин із гуманітарними вантажами – до 443 з 459.

Найбільший потік на виїзд фіксується у п’ятницю-суботу (56-59 тис. на добу), на в’їзд – у суботу-понеділок (60-67 тис.), тоді як найменший на виїзд – у понеділок-вівторок (по 50 тис.), на в’їзд – у вівторок-четвер (45-49 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 30. Невеликі черги були в ПП "Угринів" та "Шегині" – 15 та 10 машин, а в ПП "Краківець" накопичилося 5 автобусів.

На кордоні з Угорщиною по 10-15 авто чекали на проходження кордону на ПП "Лужанка", ПП "Вилок" та ПП "Тиса".

На кордоні зі Словаччиною на ПП "Ужгород" черга становила 15 авто, на ППП "Малий Березний" – 10. На кордоні із Румунією 10 машин накопичилося на ПП "Порубне", а на кордоні із Молдовою черги були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень був трохи меншим – 753 тис., і так само потік на в’їзд був вищим – 384 тис. проти 369 тис. Кількість авто торік також була меншою – 138 тис.

Торік пасажиропотік у наступні тижні ще трохи підріс та вийшов на пік у 778 тис. людей за тиждень у першій половині серпня, після чого у другій половині місяця потрохи зменшувався, а потім сильно впав у першій половині вересня – початком нового навчального року.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п’ятого – на 139 тис., з яких 126 тис. з початку літа.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 24.07 56 33 52 47 20 58 23.07 53 32 49 45 20 68 22.07 53 32 52 49 20 58 21.07 50 29 53 49 20 62 20.07 50 29 61 56 21 57 19.07 55 32 67 62 21 71 18.07 59 36 60 55 22 69 17.07 56 33 53 48 20 74 16.07 55 33 50 45 21 62 15.07 54 31 51 47 20 62 14.07 50 30 52 48 20 73 13.07 45 25 56 52 20 61 12.07 54 32 66 61 22 61 11.07 59 35 59 54 22 66

Дані: Держприкордонслужба