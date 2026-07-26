Стубб про розмову із Зеленським: Позиція України сильніша, ніж будь-коли з початку війни, Київ готовий до миру

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про розмову з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема говорили про шляхи подальших дій і готовність України до миру.

"У мене була гарна розмова з президентом @ZelenskyyUa. Ми обговорили агресивну війну Росії проти України та шлях подальших дій", – написав Стубб у мережі X у неділю.

"Позиція України сильніша, ніж будь-коли з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження імпульсу. Україна готова до миру", – підкреслив лідер Фінляндії.