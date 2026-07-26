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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову продовжує зростати, станом на 12:40 вона сягнула 12, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У 75-річної та 42-річної жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також з таким діагнозом – 62-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російська ракета "Бандероль" влучила в приватний будинок у Слобідському районі міста, загинула 40-річна жінка, ще дев’ятеро, серед яких 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина, постраждали.

#харків #удар_рф
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