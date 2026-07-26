В Україні в понеділок буде без опадів, але за день очікуються короткочасні дощі

У понеділок погода в Україні очікується без опадів, лише у західних областях вдень помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, на крайньому заході країни 21-26°.

У Києві 27 липня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 липня найвища температура вдень була 37,1° в 1909р., найнижча вночі 7,8° в 1898р.

У вівторок, 28 липня, в Україні короткочасні дощі, грози, у центральних, вдень і в Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (вночі на сході країни, вдень в більшості районів Правобережжя без опадів).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні та південному сході країни 24-29°.

У Києві 28 липня хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.