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Румунський F-16 збив третій дрон за три дні

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Румунський F-16 збив третій дрон за три дні
Фото: https://www.facebook.com/NicusorDan.ro/

Літак F-16 румунських повітряних сил вранці у неділю, о 10:13, збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Хілія, який став вже третім збитим дроном за три дні, повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

"Неприпустимо й нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", – написав він у соцмережі X.

Президент зазначив, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий вранці у п’ятницю, 24 липня, дрон належить до типу "Шахед", який використовується РФ у війні агресії проти України.

За його словами, розслідування щодо дронів, збитих раніше, тривають.

"Дипломатичний протест Румунії щодо Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань", – наголосив Дан.

#румунiя #дрон #збиття #f_16
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