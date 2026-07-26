Митники вилучили 105 тис. контрабандних сигарет із автоцистерни з написом "Вогненебезпечно. No smoking" на кордоні з Молдовою

Співробітники Державної митної служби України (ДМС) в міжнародному пункті пропуску (ПП) "Мамалига – Крива" виявили 105 тис. пачок контрабандних сигарет орієнтовною вартістю 4,41 млн грн, прихованих у напівпричепі-цистерні з маркуванням "Вогненебезпечно. No smoking".

Згідно з повідомленням відомства в телеграм-каналі, вантажний автомобіль MAN під керуванням громадянина України прямував порожнім у режимі транзиту територією Республіки Молдова.

Під час митного контролю та повторного статичного зважування митники виявили розбіжність між фактичною масою транспортного засобу та реєстраційними документами, яка становила 1044 кг. Попри заяви водія про порожню цистерну, авто відправили на сканування до іншого пункту пропуску.

У результаті перевірки в спеціально облаштованих сховищах автоцистерни виявили 280 ящиків (105 тис. пачок) сигарет.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України, предмети правопорушення вилучено. Оскільки в діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 201-4 Кримінального кодексу України, матеріали передали правоохоронцям.