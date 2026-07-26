Ворог атакував "Епіцентр" у Кривому Розі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ранок у Кривому Розі почався з палаючого "Епіцентру". Окупанти цинічно вдарили по гіпермаркету декілька разів. Це вже третій "Епіцентр" на Дніпропетровщині, по якому росіяни вдарили за час повномасштабної війни", – написав він у телеграм ранком у неділю.

Лукашук нагадав, що компанія "Епіцентр", вже втретє втрачає свій гіпермаркет на Дніпропетровщині через РФ – у Нікополі гіпермаркет вигорів на площі понад 4 тисячі квадратних метрів; у Кам’янському російські ракети повністю знищили понад 11 тисяч квадратних метрів.

Криворізький гіпермаркет працював майже 19 років. Це близько 400 робочих місць і податки, які отримували місто та область. "У будівельному гіпермаркеті немає військового виробництва. Там каси, фарба, плитка, шпалери й люди, які приїхали у вихідний купити щось для дому. Саме з цим Росія сьогодні "воює" у Кривому Розі", – зазначив Лукашук.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що "у місті зранку атакований великий торгівельний центр", на 9.55 було "без постраждалих".