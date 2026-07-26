Генштаб: уражено об'єкт "Чорноморнафтогаз", ретранслятор управління ударними БпЛА, підтверджено ураження Тюменського НПЗ

У ніч на 26 липня Сили оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника, зокрема, уражено об’єкт "Чорноморнафтогаз", ретранслятор управління ударними БпЛА, підтверджено ураження Тюменського НПЗ та інших військових об’єктів противника, повідомив Генштаб.

"Завдано ураження об’єкту "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового (АР Крим). Зафіксовано ураження цілі", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Після тимчасової окупації Криму захоплені росією об’єкти ДАТ "Чорноморнафтогаз" використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові.

Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).

Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України.

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Також завдано ураження складу БпЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

Як повідомив Генштаб, уточнено результати попередніх уражень: 25 липня 2026 року – підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Тюмені (Тюменська область, РФ).

Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.