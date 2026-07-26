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РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський

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РФ випустила по Україні впродовж тижня майже сотню ракет, понад 1600 авіабомб і майже 1700 дронів – Зеленський
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки авіаударів, завданих РФ по території України впродовж ночі проти неділі і за тиждень загалом. Дані опубліковано в офіційному Телеграм-каналі Президента України у неділю.

"Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 8 ракет і 136 дронів різних типів. Багато цілей вдалося збити, але, на жаль, не всі. Під ударами були Херсонська, Донецька, Дніпровська, Харківська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська області та Київ", – написав Зеленський в Телеграмі. 

"Загалом за цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів, серед них більше половини – балістика. Щодня працюємо з партнерами, щоб нашим воїнам було чим протидіяти цим ударам. Потрібно збити ставку Росії на балістичний терор. І тому дуже важливо, щоб пакети антибалістики надходили вчасно", – наголосив український президент. 

#атаки_рф #тиждень #статистика
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