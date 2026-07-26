Семеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 15 населених пунктах області області, семеро людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Дергачі постраждали чоловіки 60 і 61 років; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 45-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали жінки 76 і 71 років; у сел. Старий Салтів поранено 17-річного хлопця; у м. Харків зазнав поранень 43-річний чоловік", – написав Синєгубов у Телеграм-каналі.