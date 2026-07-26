Захисники України знищили або подавили 110 зі 144 засобів повітряного нападу росіян

Противник в ніч на 26 липня (з 18:00 25 липня) атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, райони пуску – Брянська, Курська, Воронезька обл. рф, та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ – Донецьк, Гвардійське, ТОТ АР Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.