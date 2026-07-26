Сили безпілотних систем уразили за добу 1621 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1621 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 382 одиниці особового складу, з яких 197 – ліквідовано; 53 точки вильоту БпЛА; 21 РЛС та РЕБ; 111 одиниць автомобільної техніки; 15 артилерійських систем; 331 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

З початку липня (01-25.07) підрозділами угруповання СБС уражено 43342 цілі противника, з них 9149 — особового складу противника", – повідомили СБС.