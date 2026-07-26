26 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі, День парашутиста.

Ще сьогодні День есперанто, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку, День холістичної терапії, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше, Всесвітній день тофу, Міжнародний день збереження мангрових екосистем, День "В один голос", День дядька та тітки.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним; святох преподобномучениці Параскеви.

День 1613 Російська агресія - Day 1613 Russian aggression

День працівників торгівлі в Україні

Українці здавна поважають працю людей, які займаються торговельною діяльністю. Для їхнього професійного вшанування в Україні встановлено спеціальне свято — День працівників торгівлі, який щороку відзначають в останню неділю липня.

День есперанто

З метою популяризації інтернаціональної мови в світі створено спеціальне свято — День есперанто, який відзначається щороку 26 липня. Саме цього дня в далекому 1887 році з друку вийшов перший підручник з есперанто.

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку, який відзначається щороку в четверту неділю липня, - це день, присвячений вшануванню мудрості, досвіду та внеску людей похилого віку. Встановлений Папою Франциском, цей день є нагадуванням про важливу роль, яку бабусі й дідусі та люди похилого віку відіграють у нашому житті та суспільстві.

День холістичної терапії

День холістичної терапії, що відзначається щорічно 26 липня, - це день, присвячений визнанню та вшануванню холістичної терапії. Ця форма терапії розглядає людський організм як синергію розуму, тіла і душі, прагне досягти гармонійного балансу між усіма елементами буття.

Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше

Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше відзначається у всьому світі 26 липня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про хворобу Гоше, небезпечне для життя аутосомно-рецесивне захворювання, відоме як порушення накопичення лізосом (хвороба накопичення ліпідів).

Всесвітній день тофу

Всесвітній день тофу, що відзначається щорічно 26 липня, присвячений тофу - рослинному заміннику м'яса та молочних продуктів, таких як сир, що виготовляється з соєвих бобів.

Міжнародний день збереження мангрових екосистем

Запроваджений ЮНЕСКО з метою підвищення обізнаності про важливість мангрових екосистем та сприяння їх збереженню і сталому використанню.

Мангрові екосистеми є унікальними та вразливими. Вони відіграють ключову роль у захисті прибережних районів від ерозії, штормів та цунамі, а також забезпечують середовище існування для багатьох видів риб і ракоподібних. Крім того, мангрові ліси є важливими поглиначами вуглецю, які допомагають зменшити вплив змін клімату.

День парашутиста

26 липня кожного року в Україні відзначається неофіційне професійне свято – День парашутиста (скайдайвера). Таку подію було започатковано у 1930 році.

Парашут – це спеціальний пристрій для незагрозливого спуску з великої висоти. Скайдайвінг – екстремальний авіаційний спорт, що полягає в стрибках, польотах та виконанні різноманітних трюків на парашуті.

Винахідником парашута визнано Леонардо да Вінчі, котрий намалював ескізи цього пристрою ще у 1485 році. Британський парашутист Адріан Ніколас довів цей факт у 2000 році, побудувавши парашут за малюнками да Вінчі та здійснивши на ньому успішне приземлення. Парашут у сучасному вигляді з’явився завдяки Луї-Себастьєну Ленорману під кінець 18 сторіччя.

День "В один голос"

Метою Дня "В один голос" є залучення людства до мирного співіснування, духовне об’єднання усіх країн планети методом спільного читання Універсальної Конвенції Миру у визначений час – о шостій годині за всесвітнім часом.

Документ складається з 577 слів, його суть – заклик до загального миру та духовної єдності людей різних національностей, релігій, професій тощо.

День дядька та тітки

Щорічно 26 липня відзначається маловідоме, але дуже позитивне сімейне свято – День дядьки та тітки. Подія активно святкується в США, Мексиці й Колумбії.

Народилися в цей день:

235 років від дня народження Франца Ксавера Вольфґанґа Моцарта (1791–1844), австрійського піаніста, композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча, молодшого сина композитора В. А. Моцарта;

170 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950), ірландського драматурга, публіциста, критика, політичного активіста, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1925);

135 років від дня народження Марії Михайлівни Бачинської-Донцової (1891–1978), української поетеси, журналістки, дипломатки, громадської діячки, членкині жіночої чоти УСС, голови Союзу українок, засновниці й очільниці Союзу українок Волині (США);

100 років від дня народження Анни Марії Матуте (1926–2014), іспанської письменниці, критикині, перекладачки поезій Т. Шевченка;

95 років від дня народження Івана Михайловича Дзюби (1931–2022), українського літературознавця, критика, громадського діяча, дисидента, активного учасника руху за незалежність України, Героя України (2001);

90 років від дня народження Олега Григоровича Зарубицького (1936–2005), українського вченого-хіміка.

Ще цього дня:

1919 - Махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор'єва;

1941 - У Канаді засновують Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об'єднаних українських канадців);

1948 - Велика Британія та США підписують умови реалізації "плана Маршалла" (плану допомоги країнам Європи);

1971 - Стартує американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць;

1995 - Представники 15 країн Євросоюзу підписують Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю;

1998 - Компанії Circuit City I Good Guys анонсують новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Єрмолая

Він був одним із трьох священників, які залишилися в Нікомідії після великого гоніння на християн за імператора Максиміана. Єрмолай був відомий своєю мудрістю та благочестям, і багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою.

Він продовжував проповідувати християнську віру, попри небезпеку. Навернув до християнства святого Пантелеймона, який згодом став відомим лікарем і мучеником. За свою віру Єрмолай був схоплений і страчений.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Гнат, Сергій, Федір.

З прикмет цього дня:

Якщо погода суха, то осінь буде теплою, а якщо дощова, то в снопі хліб проросте; граки в зграї зібралися - скоро осінь настане; сильний дощ іде - до неврожаю; темні хмари на небі свідчать про зміну погоди; бджоли з ранку на луг вилетіли - знак, що весь день погода буде сонячною.

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