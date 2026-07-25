Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 202 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 165 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6490 дронів-камікадзе та здійснив 2302 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 21, 24 та 35 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41477