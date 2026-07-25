РФ здійснює супутникову зйомку військових об'єктів в регіоні Перської затоки в інтересах Ірану – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що РФ допомагає Ірану вражати військові об'єкти США та країн Перської затоки, посилаючись на інформацію розвідки.

"Я доручу розвідці передати партнерам наявну в нас інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму. Від початку липня ми фіксуємо активну супутникову зйомку Росією території країн Затоки й розміщених на ній американських військових об'єктів. У подальшому такі знімки опиняються в Ірану. І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об'єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди", – сказав Зеленський в своєму вечірньому зверненні в суботу.

За його словами, лише за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній у Йорданії і Кувейті.

"Ми всі у світі, ми маємо не заплющувати очі на дуже простий факт: зло завжди шукає, як зробити ще гірше й розповсюдитися. Росію треба зупинити. Війну треба зупинити. Тиск на агресора має спрацювати. Ракети для ППО, передусім для "петріотів", можуть урятувати тисячі й тисячі життів. Кожен із партнерів, які можуть допомогти, мають знати, що за всіма рішеннями, за всіма паузами в постачанні – життя людей. І коли ми зможемо виробляти ПАК-3 в Україні, ми допоможемо цими ракетами й тим у світі, хто потребує захисту", – сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що "кожен, хто зараз допомагає Росії затягувати цю війну, має відповідати в тому числі за всі глобальні наслідки цієї війни".

Раніше, у квітні президент України повідомляв про співучасть РФ у нанесенні ударів Іраном по території Ізраїлю. "Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю – загалом близько 50-53 об'єктів. Вони допомагають Ірану завдавати ударів. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення", – сказав Зеленський в інтерв'ю для AP.